Англія

У низки гравців завершилися контракти з "канонірами", які не стали продовжувати.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про те, що систему клубу цього літа залишать 13 гравців, включаючи основну, жіночу, молодіжну та юніорську команди.

Так, через спливаючи контракти стан "канонірів" залишили: Зак Аві, Джоель Айдехо, Джордж Льюїс, Метт Сміт, Том Сміт, Каліл Грін, Александар Ковачевич, Тіно Кваміна, Матеус Робертс. З жіночої команди угоди не було продовжено з Маною Івабуті, Рафаеле Соузою та Френ Стенсон.

Окремої ували заслуговує відхід універсала і вихованця Арсеналу Енслі Мейтленда-Найлза, який минулий сезон провів у Саутгемптоні на правах оренди, а за першу команду "канонірів" загалом на його рахунку є 132 поєдинки, 3 голи та 8 результативних передач.

У 25-річного англійця також закінчується контракт з Арсеналом цього літа, який сторони вирішили не продовжувати, тому ЕМН отримає статус вільного агента.