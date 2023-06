Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про те, що систему клубу цього літа залишать 13 гравців, включаючи основну, жіночу, молодіжну та юніорську команди.

Так, через спливаючи контракти стан "канонірів" залишили: Зак Аві, Джоель Айдехо, Джордж Льюїс, Метт Сміт, Том Сміт, Каліл Грін, Александар Ковачевич, Тіно Кваміна, Матеус Робертс. З жіночої команди угоди не було продовжено з Маною Івабуті, Рафаеле Соузою та Френ Стенсон.

Окремої ували заслуговує відхід універсала і вихованця Арсеналу Енслі Мейтленда-Найлза, який минулий сезон провів у Саутгемптоні на правах оренди, а за першу команду "канонірів" загалом на його рахунку є 132 поєдинки, 3 голи та 8 результативних передач.

У 25-річного англійця також закінчується контракт з Арсеналом цього літа, який сторони вирішили не продовжувати, тому ЕМН отримає статус вільного агента.

