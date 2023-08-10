Франція

Клуби не можуть домовитись про суму компенсації.

Руслан Маліновський зацікавив Торіно, але в перемовинах між Торіно та Марселем з'явились деякі розбіжності.

Як повідомляє видання Foot Mercato, туринці не можуть домовитись з французьким клубом стосовно компенсації. Марсель хоче отримати на один-два мільйони більше в рамках викупу, ніж пропонує Торіно.

Стверджується, що італійський клуб пропонує мільйон євро за оренду Маліновського та ще дев'ять за викуп.

Втім, Торіно має повну згоду з українським півзахисником щодо особистих умов.

Всього Руслан Маліновський провів за Марсель 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стали відомі умови пропозиції Бешикташа щодо трансферу Маліновського.