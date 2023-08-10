Клуби не можуть домовитись про суму компенсації.
Руслан Маліновський, getty images
10 серпня 2023, 18:51
Руслан Маліновський зацікавив Торіно, але в перемовинах між Торіно та Марселем з'явились деякі розбіжності.
Як повідомляє видання Foot Mercato, туринці не можуть домовитись з французьким клубом стосовно компенсації. Марсель хоче отримати на один-два мільйони більше в рамках викупу, ніж пропонує Торіно.
Стверджується, що італійський клуб пропонує мільйон євро за оренду Маліновського та ще дев'ять за викуп.
Втім, Торіно має повну згоду з українським півзахисником щодо особистих умов.
Всього Руслан Маліновський провів за Марсель 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав один асист.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стали відомі умови пропозиції Бешикташа щодо трансферу Маліновського.