Туреччина

Турецький клуб дуже хоче отримати гравця збірної України.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський, скоріш за все, покине клуб, оскільки новий головний тренер команди Марселіно не розраховує на українця.

Бешикташ готовий орендувати Маліновського на сезон за 1,2 мільйона євро, включивши можливе право викупу футболіста на повноцінній основі за 7,5 мільйонів євро.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, турецький клуб наполегливо веде боротьбу за українця, попри його бажання переїжджати в Туреччину. Пріоритет для Руслана — чемпіонат Англії або Серія А. Нагадаємо, що також послугами Маліновського цікавиться Торіно.

Нагадаємо, Руслан Маліновський опинився поза заявкою марсельського Олімпіка на матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.