Туреччина

Марсель хоче компенсувати усі кошти, виплачені Аталанті, проте переговори клубів щодо українського хавбека продовжуються.

Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник збірної України Руслан Маліновський опинився поза заявкою марсельського Олімпіка на матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, оскільки новий головний тренер команди Марселіно не розраховує на українця.

На тлі цього з'явилася інформація про зацікавленість Бешикташа в 30-річному українці, і, як повідомляє видання Sabah, турецький клуб веде переговори з босами Марселя і вже зробив пропозицію щодо їхнього гравця.

Так, Бешикташ готовий орендувати Маліновського на сезон за 1,2 мільйони євро, включивши можливе право викупу футболіста на повноцінній основі за 7,5 мільйонів євро. Тобто загальна пропозиція стамбульського клубу складає 8,7 мільйонів євро.

Втім, Марсель хоче компенсувати усі витрати за трансфер Маліновського з бергамської Аталанти, що відбувся взимку 2023 року. Тоді клуб французької Ліги 1 орендував українця на півсезона з обов'язковим правом викупу за 10 мільйонів євро.

Враховуючи це, боси Марселя в ідеалі готові віддати Руслана в річну оренду за 2 мільйони євро із обов'язковим правом викупу за 8 мільйонів євро. Переговори між клубами тривають.

Всього Руслан Маліновський провів за Марсель 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 1 асисти.