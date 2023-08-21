Франція

Футболіст Айнтрахта може повернутись у Францію.

Нападник франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані цього літа може оформити гучний багатомільйонний перехід до Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє RMC Sport, Айнтрахту буде зроблено нову пропозицію щодо нападника на 70 млн євро та бонуси. Першу пропозицію ПСЖ на 65 млн євро з урахуванням бонусів раніше було відхилено.

Коло Муані вже особисто повідомив керівництво Айнтрахта про своє бажання піти вже цього літа.

У минулому сезоні Рандаль Коло Муані провів 45 матчів за Айнтрахт, у яких він забив 23 голи й віддав 17 результативних передач. Його контракт із "орлами" розрахований до літа 2027 року. В цьому сезоні француз встиг забити у ворота Дармштадта (1:0) в рамках першого туру Бундесліги.