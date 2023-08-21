Англія

Англієць підбив підсумки лондонського дербі.

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг висловився після поразки Вест Гему (1:3) в матчі АПЛ.

"Це важко прийняти, враховуючи ті моменти, які ми створили. Вони скористалися своїми шансами і, врешті-решт, заслужили це. Домінуючи в грі на поле такого суперника, як Вест Гем, потрібно використовувати свої шанси — в АПЛ це повернеться і буде переслідувати вас.



Пропущений другий гол став розчаруванням, бо ми не використали свої шанси, а вони своїми скористалися.



Ми домінували в грі й були краще готові фізично — нам лише потрібно позбутися від деякої недбалості", - підсумував Рахім Стерлінг.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — Челсі у 2 турі англійської Прем'єр-ліги.