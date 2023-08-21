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Коментар технічного директора Руху щодо ініціативи СК Дніпро-1 перенести матч 5-го туру УПЛ проти "жовто-чорних" без згоди суперника.

Технічний директор Руху Олександр Чабан прокоментував перенесення матчу Рух — Дніпро-1 на пізніший термін.

"Керівництво Дніпра-1 неофіційно звернулося до нашого клубу. Спочатку хотіли перенести матч зі Львова до Ужгорода. А коли отримали відмову, вирішили за допомогою УПЛ взагалі перенести матч на невизначений термін.

У цьому сезоні в Регламенті з’явилась нова норма, що представники України в єврокубках можуть переносити ігри без згоди іншої сторони. Така норма дійсно прописана в Регламенті. Вона шляхом маніпуляцій тишком-нишком була просунута Шахтарем і керівництвом УПЛ. Це питання Регламенту, як і деякі інші норми, свідомо не виносились на широке обговорення клубами. Виконком УАФ проголосував і ухвалив такі рішення, а тепер багато з цих нюансів опиняються на поверхні. Прем’єр-ліга і її керівництво зробили все, аби це питання не обговорювалось клубами, ніхто не акцентував на цьому пункті. Вони чудово розуміли й усвідомлювали абсурдність і скандальність цієї норми, але мовчки просували її.

Насамперед керівництво УПЛ зобов'язане відстоювати інтереси Ліги в цілому, Чемпіонату, неперервності змагального періоду для клубів. Зокрема, це важливо було проговорити з клубами та наголосити на цьому питанні. Зараз виходить так, що УПЛ замість захисту інтересів Ліги, неприховано лобіює інтереси «Шахтаря» та інших учасників єврокубків. А внутрішні змагання відходять на другий план. Таким чином, вважаємо, що керівництво УПЛ відверто дискредитує інтереси Ліги і більшості клубів УПЛ.

Це не перший випадок в історії українського футболу, коли на внутрішню першість буквально плюють. Колись ще за каденції в ФФУ Григорія Суркіса київське Динамо грало матчі чемпіонату коли їм заманеться. Згодом до таких методів вдався донецький Шахтар. Виходить так, що клуби, які грають у єврокубках, якісь особливі і роблять все для того, аби підпорядкувати все виключно власним інтересам. А інші клуби тоді хто: масовка, фон для грандів? Де тут спортивний принцип і як в таких умовах зберігати конкуренцію та право рівності? Те ж саме відбувається і у змаганнях Кубка України: хтось проходить по три-чотири раунди кваліфікації, а гранди починають змагання за Кубок з 1/8 фіналу. А нещодавно, у сезоні 2020/2021 р.р., Динамо і Шахтар взагалі стартували у Кубку одразу з чвертьфіналу. Тоді деякі спеціалісти жартували, що може Кубок не проводити взагалі, а просто фінальний матч між Динамо та Шахтарем. Так само й тут напрошуються аналогії: може нам на початку чемпіонату визначити учасників єврокубків від України на наступний сезон і тоді ніхто не буде ламати календар і Регламент через коліно? Чи може зробити окремий чемпіонат України для команд, що грають в єврокубках?

Тому ми закликаємо усі інші клуби чемпіонату провести оперативну нараду щодо цього питання, аби змінити цей пункт Регламенту. Не може клуб фактично одноосібно вирішувати, коли та де йому грати і диктувати умови іншим. Зараз виглядає так, що теперішнє керівництво УПЛ і УАФ діють виключно в інтересах обраних клубів.

Чому Прем’єр-ліга допускає такі ігри з регламентом? Бо наша Ліга є слабкою, кволою і безхребетною. Вкотре ми переконуємось, що немає лідера, який жорстко відстоював би права усіх клубів, а не лобіював інтереси привілейованих команд.

Є в Регламенті і "єврокубкові" клуби тепер мають право апелювати до неї. Але головна рушійна сила цих змін – Шахтар. Вони зробили, що нібито всім так буде добре, аби інші клуби не скаржились. Але це ж повний абсурд. До прикладу, у Дніпра-1 гра зі Спартаком у Трнаві 23 серпня. А з нами "дніпряни" грають 27 серпня. Трнава не знаходиться на іншому континенті і їхати звідти до Львова – недалеко. Після гри з нами наступний матч у них 31 серпня. Для прикладу, Манчестер Сіті грав 16 серпня (середа) матч за Суперкубок УЄФА, а вже 19 серпня (субота) – матч в АПЛ. Ви хоча б колись чули, щоб АПЛ, Ла Ліга, Бундесліга, Серія А чи інші Ліги, що себе поважають, переносили власним командам матчі внутрішнього чемпіонату через те, що їм грати в єврокубках. Та ніколи! Це просто неможливо! Для всіх європейських Ліг внутрішній чемпіонат – пріоритет номер один. І все підпорядковано стрункості календаря, рівним умовам для учасників і зроблено в інтересах вболівальників та телеглядачів. Повага до внутрішнього чемпіонату – безмежна!

Чомусь європейські клуби можуть дотримуватись таких графіків. А в нас все робиться так, щоб комусь одному було добре. Якщо ви хочете грати в єврокубках, заробляти гроші та паралельно ставити високі завдання у чемпіонаті, то будьте добрі – придбайте і заявіть 30 рівноцінних футболістів на сезон, але не вбивайте спортивний принцип та інтерес до внутрішніх змагань. Між іншим, ми цього тижня маємо гру у Кубку України. Попри це ми не скаржимось, а готові провести матч у чітко визначені терміни.

Рейтинг України в єврокубках? Подібна риторика від цих клубів лунає постійно і повсюди. Але ж у команд є вдосталь часу на відновлення. Зокрема Дніпро-1 гратиме матчі чемпіонату через три дні на четвертий після єврокубків. Така ж пауза у них буде перед наступною грою. А щодо боротьби за рейтинг країни, то наші єврокубкові бійці вже так "доборолись", що в нас наступного сезону вже замість п'яти клубів в єврокубках, скоріше за все залишиться чотири. І не в останню чергу через те, що в чемпіонаті їм створюють теплу ванну і мʼякий, помірний клімат. Ми розуміємо, що Дніпро-1 потрапив у складну ситуацію в чемпіонаті, втратив головного тренера, команді потрібна пауза, щоб перезавантажитись. Але це проблеми Дніпра-1, не наші. Чому хтось за наш рахунок повинен вирішувати свої проблеми?

Чи реально щось змінити зараз і урівняти клуби в правах? На даний момент Регламент затверджений, і клуби, які грають в єврокубках, спиратимуться саме на нього. Наразі важко щось цьому протидіяти. Ще раз хочу наголосити, що Рух підтримує ті клуби, які грають на євроарені, вболіває за них в євротурнірах, але наголошуємо на тому, що всі мають бути в рівних умовах. У кожного клубу є свої завдання і хочемо, щоб цю позицію сприймали з розумінням та з повагою. Тому ще раз закликаємо всі клуби терміново провести Загальні збори УПЛ щодо цього надважливого питання та внести зміни в Регламент, адже права більшості клубів були порушені, аби догодити обраним командам", — цитує технічного директора "жовто-чорних" Олександра Чабана офіційний сайт Руху.