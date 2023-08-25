Німеччина

Іспанця не буде в команді Гвардіоли.

Манчестер Сіті хоче підписати Дані Ольмо, проте в німецькому колективі вирішили долю півзахисника на наступний сезон.

Як повідомляє Фабріціо Романо, німці не відпустять Ольмо в англійський клуб. Дані проведе у Німеччині як мінімум ще один сезон.

Відомо, що манкуніанці розглядали трансфер Ольмо як потенційну заміну Кевіну Де Брюйне, який отримав серйозну травму і навряд чи зіграє у 2023 році.

Нагадаємо, що 12 серпня у матчі за Суперкубок Німеччини Ольмо зробив хет-трик у ворота Баварії та допоміг своїй команді виграти трофей.