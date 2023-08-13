Англія

Івуарійський захисник може перебратися до Саудівської Аравії.

Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї незабаром може стати гравцем Ан-Насра. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного івуарійця зацікавлений саудівський клуб, який вже запропонував футболістові контракт на три сезони – до літа 2026 року.

Діючий контракт футболіста з "червоними дияволами" розрахований до літа наступного року.

Минулого сезону Баї провів 23 матчі за Марсель на правах оренди.