Івуарійський захисник може перебратися до Саудівської Аравії.
Ерік Баї, Getty Images
13 серпня 2023, 14:59
Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї незабаром може стати гравцем Ан-Насра. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 29-річного івуарійця зацікавлений саудівський клуб, який вже запропонував футболістові контракт на три сезони – до літа 2026 року.
Діючий контракт футболіста з "червоними дияволами" розрахований до літа наступного року.
Минулого сезону Баї провів 23 матчі за Марсель на правах оренди.