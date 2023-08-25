Італія

Клуб хоче придбати гравця.

Інтер дав зрозуміти, що не буде чекати до завершення трансферного вікна для Баварії, щоб знайти заміну Бенжамену Павару.

"Нерадзуррі" вже погодили принципову угоду щодо 27-річного француза, готові заплатити близько 32 мільйонів євро.

Мюнхен відмовився підписувати угоду, доки не знайде йому заміну, залишаючи Інтер у підвішеному стані, і, оскільки до завершення трансферного вікна залишився лише тиждень, напруга щодо цього трансферу починає поступово дещо зростати.

Як повідомляє Calciomercato.com, Інтер дав Баварії термін до 29 серпня, щоб прийняти пропозицію щодо Павара, Томас Тухель відмовляється погоджуватися на продаж, поки не буде знайдена адекватна заміна, і сподівався переконати француза залишитися, але гравець наполягає на переїзді.