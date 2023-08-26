Франція

Аргентинець перебрався в Лігу 1.

Марсель продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "провансальців", новачком команди став Хоакін Корреа з Інтера.

Деталі угоди не розголошуються, проте в ЗМІ йшла мова про два мільйони за оренди з опцією викупу за 10 мільйонів євро.

У минулому сезоні Хоакін Корреа провів за Інтер 41 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив чотири голи та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Алексіс Санчес повернеться до складу Інтера.