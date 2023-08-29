Франція

Нападник зацікавив Лілль.

Нападник Еспаньйолу Мартін Брайтвейт привернув увагу представника чемпіонату Франції — Лілля, який тренує Паулу Фонсека.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Лілль зробив пропозицію щодо гравця, проте Еспаньйол відхилив її. Втім, Лілль не збирається здаватись.

Зазначимо, що в минулому сезоні данський форвард відзначився десятьма голами у 33 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтвейт може стати одноклубником Циганкова.