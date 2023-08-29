Нападник зацікавив Лілль.
Мартін Брайтвейт, getty images
29 серпня 2023, 20:54
Нападник Еспаньйолу Мартін Брайтвейт привернув увагу представника чемпіонату Франції — Лілля, який тренує Паулу Фонсека.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Лілль зробив пропозицію щодо гравця, проте Еспаньйол відхилив її. Втім, Лілль не збирається здаватись.
Зазначимо, що в минулому сезоні данський форвард відзначився десятьма голами у 33 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтвейт може стати одноклубником Циганкова.