Франція

Клуб хоче підписати гравця.

ПСЖ планує підписати Рандаля Коло Муані і запропонує Айнтрахту Франкфурт нову сумму за футболіста - повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Форвард вже збирається попрощатися з клубом.

Парі Сен-Жермен готує фінальну пропозицію на загальну суму 90 мільйонів євро (80 мільйонів євро плюс 10 мільйонів євро бонусів). Скоріше всього, трансфер відбудеться.

Минулого сезону Рандаль провів 46 матчів та зробив 40 результативних дій в усіх турнірах.