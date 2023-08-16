Франція

Форвард може поповнити склад чемпіонів Франції.

Італійський нападник Федеріко К’єза й досі залишається одним із найталановитіших футболістів свого покоління в країні, проте величезна кількість різноманітних травм не дають йому можливості протриматись на пристойному рівні власної форми.

Лише за останній сезон 25-річний виконавець пройшов крізь проблеми з м’язами та травму коліна, що були прямими наслідками розриву хрестоподібної зв’язки, отриманого за рік до того.

Зрештою, "зебри" не впевнені щодо поточного статусу гравця в їхньому колективі, і тому шукають для нього різноманітні варіанти продовження кар’єри.

Як повідомляє італійська преса, Юве влаштують 60 млн євро, які мають сплатити охочі придбати К’єзу колективи.

І якщо від пропозицій англійських Астон Вілли та Ньюкасла сам футболіст уже відхрестився, то щодо інтересу з боку французького Парі Сен-Жермен він не квапиться давати відповідь.

Відомо, що Федеріко хоче виступати в Лізі чемпіонів УЄФА цього сезону, тоді як його нинішній клуб через фінансові порушення виключили навіть із Ліги конференцій УЄФА.

За минулий сезон італієць відіграв 33 матчі, забивши чотири голи та віддавши шість гольових передач.