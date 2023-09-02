Черговий коштовний трансфер чемпіонів Франції.
Рандаль Коло Муані, twitter.com/PSG_inside
02 вересня 2023, 09:33
За ходом цьогорічної літньої трансферної кампанії французький Парі Сен-Жермен учергове витратив чималі кошти на підсилення власного складу.
Однак головне придбання чинних чемпіонів Франції прийшлось саме на перший день осінньої кампанії, який за сумісництвом був ще й останнім для вікна переходів.
Французький нападник Рандаль Коло Муані провів приголомшливий сезон у франкфуртському Айнтрахті, куди перейшов на правах вільного агента зі свого рідного клубу Нант.
І вже за рік виступів у Німеччині флагман французького футболу вирішив повернути 24-річного гравця на батьківщину.
За це ПСЖ довелось викласти 75 млн євро + 15 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.
Натомість Коло Муані та парижани підписали контракт на п’ять років.
У минулому сезоні Рандаль забив 23 голи та віддав 17 гольових передач у 46 матчах.