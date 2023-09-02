Франція

Черговий коштовний трансфер чемпіонів Франції.

За ходом цьогорічної літньої трансферної кампанії французький Парі Сен-Жермен учергове витратив чималі кошти на підсилення власного складу.

Однак головне придбання чинних чемпіонів Франції прийшлось саме на перший день осінньої кампанії, який за сумісництвом був ще й останнім для вікна переходів.

Французький нападник Рандаль Коло Муані провів приголомшливий сезон у франкфуртському Айнтрахті, куди перейшов на правах вільного агента зі свого рідного клубу Нант.

І вже за рік виступів у Німеччині флагман французького футболу вирішив повернути 24-річного гравця на батьківщину.

За це ПСЖ довелось викласти 75 млн євро + 15 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.

Натомість Коло Муані та парижани підписали контракт на п’ять років.

У минулому сезоні Рандаль забив 23 голи та віддав 17 гольових передач у 46 матчах.