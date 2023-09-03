Франція

Французів образила поведінка нідерландського півзахисника.

26-річний центральний півзахисник Манчестер Юнайтед міг опинитися у Франції, але не проявив інтересу до трансферу на початковому етапі, пише видання L'Equipe.

Перехід не відбувся, так як Лорьян не оцінив поведінку та ставлення ван де Бека до трансферу. Повідомляється, що гравець спочатку відмовився говорити з клубом, хоча французи встигли досягти домовленості з англійцями про оренду.

За кілька годин до закриття трансферного вікна ван де Бек і його агенти вирішили повернутися до контакту з Лорьяном. Вони повідомили, що відкриті для діалогу, але керівництво французів цього не оцінило та вирішило відмовитися від півзахисника.

У минулому сезоні гравець провів 10 неповних матчів за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах, пропустивши більшість ігор через травму. Портал transfermarkt оцінює Донні ван де Бека у 13 мільйонів євро.