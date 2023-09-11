Люка і Тео Ернандес дали інтерв’ю з тренувального табору збірної Франції телекомпанії Telefoot, де вони обговорили своє майбутнє протистояння у Лізі чемпіонів і бажання одного разу зіграти разом на клубному рівні. 

Мілан Тео та Парі Сен-Жермен Люки опинилися в одній групі з Боруссією Дортмунд і Ньюкаслом. 

"Грати проти мого брата в грі Ліги чемпіонів буде неймовірно. Це буде важливий момент в історії нашої родини" — сказав Люка. 

"Було б чудово грати в одному клубі з моїм братом. Ми непогано граємо у збірній, в клубі могло б бути ще краще" — сказав він. 

Обидва гравці разом із національною командою Франції стали переможцями Ліги Націй у 2021 році. 