Футболіст розповів про бажання виступати разом в одній команді.
Люка Ернандес - Getty Images
11 вересня 2023, 16:37
Люка і Тео Ернандес дали інтерв’ю з тренувального табору збірної Франції телекомпанії Telefoot, де вони обговорили своє майбутнє протистояння у Лізі чемпіонів і бажання одного разу зіграти разом на клубному рівні.
Мілан Тео та Парі Сен-Жермен Люки опинилися в одній групі з Боруссією Дортмунд і Ньюкаслом.
"Грати проти мого брата в грі Ліги чемпіонів буде неймовірно. Це буде важливий момент в історії нашої родини" — сказав Люка.
"Було б чудово грати в одному клубі з моїм братом. Ми непогано граємо у збірній, в клубі могло б бути ще краще" — сказав він.
Обидва гравці разом із національною командою Франції стали переможцями Ліги Націй у 2021 році.