ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький захисник більше не зіграє на ЧС-2022 через травму, отриману на старті матчу з Австралією.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022, в якому Франція здобула перемогу над Австралією, на 13-й хвилині зустрічі травмувався захисник "триколірних" Лукас Ернандес і не зміг продовжити гру.

У 26-річного француза діагностували розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна, тому йому знадобилося хірургічне втручання.

Як повідомляє офіційний сайт Баварії, Лукас Ернандес успішно переніс операцію на коліні у четвер, 24 листопада 2022 року. Його прооперував професор Крістіан Фінк в Інсбруку.

Варто зазначити, що відновлення від подібних травм займає близько шести місяців і більше.