ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Також французький фулбек став першим, хто забив Марокко на катарському мундіалі (не рахуючи автогола Наєфа Аґерда проти Канади).

У другому півфінальному матчі чемпіонату світу-2022 збірна Франції зустрічається з Марокко — за підсумками цього протистояння визначиться суперник Аргентини у фіналі.

На п'ятій хвилині (04:39) поєдинку французи вийшли вперед після того, як захисник французів Тео Ернандес скористався помилкою в обороні марокканців та в акробатичному стрибку прошив ворота Буну.

Таким чином, 25-річний француз став автором найшвидшого голу у півфіналі чемпіонату світу починаючи з 1958 року — тоді нападник збірної Бразилії Вава забив у ворота Франції (5:2) на 2-й хвилині.

Крім того, слід відзначити, що Тео Ернандес став першим, хто забив Марокко на катарському мундіалі (не рахуючи автогола Наєфа Аґерда проти Канади).

Гра Франція — Марокко розпочалася о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.