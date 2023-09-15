Футболіст залишив свій внесок у чемпіонаті Франції.
Гравець Неймар - Getty Images
15 вересня 2023, 19:34
Неймар виконав найбільше спроб дриблінгу серед усіх представників клубів у Лізі 1 в одному матчі з сезону-2015/16.
Вінгер перейшов до Парі Сен-Жермен перед кампанією-2017/18 в якості рекордного трансферу в футболі.
Проте стати стабільним лідером команди йому не вдалося. Хоча він і завоював із нею багато внутрішніх трофеїв.
Далі у рейтингу іде Усман Дембеле, а повний список виглядає наступним чином.