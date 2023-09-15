Франція

Футболіст залишив свій внесок у чемпіонаті Франції.

Неймар виконав найбільше спроб дриблінгу серед усіх представників клубів у Лізі 1 в одному матчі з сезону-2015/16.

Вінгер перейшов до Парі Сен-Жермен перед кампанією-2017/18 в якості рекордного трансферу в футболі.

Проте стати стабільним лідером команди йому не вдалося. Хоча він і завоював із нею багато внутрішніх трофеїв.

Далі у рейтингу іде Усман Дембеле, а повний список виглядає наступним чином.