Неймар виконав найбільше спроб дриблінгу серед усіх представників клубів у Лізі 1 в одному матчі з сезону-2015/16. 

Вінгер перейшов до Парі Сен-Жермен перед кампанією-2017/18 в якості рекордного трансферу в футболі. 

Проте стати стабільним лідером команди йому не вдалося. Хоча він і завоював із нею багато внутрішніх трофеїв. 

Далі у рейтингу іде Усман Дембеле, а повний список виглядає наступним чином. 