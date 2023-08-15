Іспанія

Клуб хоче придбати футболіста.

Здавалося, Парі Сен-Жермен продасть Кіліана Мбаппе або цього літа за знижену суму, або наступного безкоштовно. Проте зараз у Парижі зростає оптимізм щодо того, що Мбаппе можна буде зберегти після завершення контракту.

Попередня інформація зі столиці Франції полягала в тому, що Мбаппе відмовився від частини грошей, які він мав отримати від ПСЖ, щоб повернутися до першої команди.

Тепер Бен Джейкобс розповів Caught Offside у своєму Daily Briefing Substack, що він вірить, що клуб може підписати новий контракт із Мбаппе.

"ПСЖ був непохитний у тому, що Мбаппе має таємну попередню угоду з Реалом, узгоджену протягом більшої частини літа, але тепер вони раптово оптимістично налаштовані щодо того, що можна знайти рішення, яке дозволить Мбаппе перейти в Реал наступного літа і все одно отримати гонорар".

Далі він розповідає, що вони розглядають різні структури, однією з яких буде контракт із застереженням про гарантований продаж на наступне літо, але також пропозиції, які дозволять йому залишитися після 2024 і навіть 2025 років.

Джейкобс зазначає, що обидві сторони, здається, знову разом шукатимуть рішення, і умови його попереднього однорічного продовження до 2025 року також можуть бути "переглянуті".