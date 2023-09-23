Франція

Пабло Лонгорія планує вирішувати проблему з групою фанатів у юридичній площині.

Президент марсельського Олімпіка Пабло Лонгорія офіційно оголосив про те, що залишається на своїй посаді, незважаючи на погрози фізичної розправи з боку лідерів ультрас "провансальців".

"Цього тижня я висловився по-людські від усього серця. Я також висловлююсь сьогодні від щирого серця, але як президент марсельського Олімпіка. Я не збираюся говорити про те, що сталося в понеділок, це просто неприпустимо. Протягом тижня я був зворушений виливом народної підтримки, проявами довіри та прихильності з усіх сторін — гравців, співробітників, вболівальників, акторів, у політичній та інституційній площині, усіх тих, хто розумів необхідність "змін".

Сьогодні я мав дуже довгу розмову з власником Франком Маккуртом і радою директорів, які висловили мені безумовну підтримку. Уся ця підтримка зігріває моє серце та ще раз показує всю любов, всю пристрасть, усе те хороше, що є навколо Марселя як футбольного клубу та міста з добрими цінностями. Це дає мені багато енергії. Зважаючи на всю цю підтримку, я відновлюю сили, і я вирішив продовжити свою місію в якості президента марсельського Олімпіка. Я буду в Парижі в неділю на матчі проти ПСЖ", — сказав Лонгорія у своєму зверненні, яке цитує видання L'Equipe.

У той же час, Лонгорія не збирається зупинятися на досягнутому. Він повідомив, що попросив своїх адвокатів подати скаргу після бурхливої ​​зустрічі з групами прихильників.

"У житті я доволі принципова людина, з дуже твердими переконаннями. Я не можу просто залишити цю ситуацію на рівні публічних словесних засуджень. Я повинен довести її до кінця", — підсумував Лонгорія.

Нагадаємо, що у цей вівторок Пабло та ще троє керівників клубу тимчасово самоусунулися від виконання своїх обов'язків через критику з боку вболівальників. За словами власника Марселя, члени ради директорів отримали на свою адресу погрози завдати шкоди життю від ультрас.

Через цей скандал Марселіно вирішив залишити посаду головного тренера Марселя.