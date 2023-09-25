Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 24 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку шостого туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на власному полі розгромив Марсель у принциповому протистоянні.

Команда Луїса Енірке відкрила протистояння розкішним ударом зі штрафного від Ашрафа Хакімі, після чого навіть пошкодження в Кіліана Мбаппе не змусило її зупинитись.

ПСЖ одразу після заміни свого лідера подвоїв перевагу, а на початку другого тайму взагалі зняв усі питання щодо визначення переможця пари.

І вже під завісу гри Гонсалу Рамуш сформував для суперників розгром, а собі забезпечив дубль із виходу на заміну.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Марсель у 6 турі французької Ліги 1-2023/24:

ПСЖ — Марсель 4:0

Голи: Хакімі 8, Коло Муані 37, Рамуш 47, 89

ПСЖ: Доннарумма — Маркіньос, Шкріньяр, Ернандес (Данілу, 69) — Хакімі (Мукіеле, 83), Заїр-Емері, Угарте, Барколя (Солер 83) — Дембеле (Фабіан, 69), Коло Муані, Мбаппе (Рамуш, 32).

Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Балерді (Мейте, 83) — Клос (Надір, 84), Ронжье, Унаї (Харіт, 46), Верету, Лоді — Вітінья (Ндіай, 46), Обамеянг (Корреа, 75).

Попередження: Жиго 73, Верету 82, Лоді 85.