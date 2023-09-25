Франція

Гравці "парижан" вляпалися у неприємну історію.

Матч шостого туру французької Ліги 1 між ПСЖ та Марселем запам'ятається не тільки розгромною перемогою господарів поля (4:0), але й неналежною поведінкою деяких гравців паризького клубу.

Як повідомляє сайт відомого французького видання La Parisien, після фінального свистка футболісти ПСЖ вирушили до ультрас, щоб разом відсвяткувати перемогу над принциповим суперником. Півзахисник Варрен Заїр-Емері взяв мегафон та скандував кричалки разом із вболівальниками. З його боку не прозвучало нічого образливого, але на відео потрапив момент, де видно, як Коло-Муані, Дембеле, Хакімі та Кюрзава скандують "Марсельці, тра..йте своїх матерів".

За інформацією джерела, дисциплінарний орган Ліги 1 відкриє справу по даному інциденту та вивчить відеозаписи. Якщо буде доведено, що футболісти ПСЖ скандували таку кричалку, їх можуть покарати. Один із видів можливого покарання — дискваліфікація.