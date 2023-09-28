Легендарний француз поки, що не збирається повертатися до рідного міста.
Зінедін Зідан, Getty Images
28 вересня 2023, 13:41
До підписання контракту
з Ріно Гаттузо, Марсель хотів призначити Зінедіна Зідана головним тренером клубу, але отримав відмову від колишнього наставника мадридського Реалу. Про це повідомляє
сайт іспанського спортивного видання Mundo Deportivo.
Зазначається, що відмова Зідана пояснюється невпевненістю у проекті клубу, який реалізується руками президента Олімпік Марсель Пабло Лонгорії. При цьому французький фахівець не виключив, що може очолити "провансальців" у майбутньому.
Нещодавно повідомлялося
, що президент Олімпік Марсель вирішив залишитися у клубі.