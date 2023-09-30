Франція

Італійська легенда у своєму репертуарі.

Головний тренер Олімпік Марсель Дженнаро Гаттузо з великим ентузіазмом взявся за роботу у новій команді.

Гаттузо б'є гравців по плечах, причому у деяких після цього залишаються синці. Ріно робить це як заохочення, а не покарання: так він заохочує футболістів за вірні дії на тренуваннях. Про це повідомляє L’Équipe.

Наголошується, що гравцям подобається "звірячий" стиль поведінки тренера. Італієць зміг швидко зблизитись з командою.

Сьогодні Олімпік Марсель проведе першу гру під керівництвом Ріно Гаттузо проти Монако. Початок матчу о 22:00.