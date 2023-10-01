Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 30 вересня 2023 року, 22:00.

У рамках сьомого туру французької Ліги 1 Монако здобув перемогу над Марселем у результативному матчі, протягом якого було забито п'ять голів на дві команди.

Зазначимо, що це протистояння стало для Дженнаро Гаттузо дебютним на посаді головного тренера Марселя.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Монако — Марсель у 7 турі французької Ліги 1-2023/24:

Монако - Марсель 3:2

Голи: Акліуш, 8, 52, Балогун, 23 – Ндіає, 1, Жиго, 18.