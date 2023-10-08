Франція

Олімпік впевнено здолав Гавр у 8-му турі Ліги 1.

У рамках восьмого туру французької Ліги 1 марсельський Олімпік приймав Гавр. Господарі здобули 3 очки, тричі відсвяткувавши голи у ворота гостей.

Перемога над Гавром стала першою для 45-річного італійця Дженнаро Гаттузо на посаді головного тренера Марселя. У попередніх двох іграх клуб поступився Монако (3:2) у французькому чемпіонаті, а також зіграв внічию з англійським Брайтоном (2:2) у Лізі Європи.

⏱️ 90+4’ | #OMHAC 3️⃣-0️⃣



L'OM s'impose face au Havre dans un match dominé de la tête et des épaules 💪💙🤍

🗓️ Rendez-vous après la trêve internationale face à Nice, le 21/10. pic.twitter.com/KXdo6atEtq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 8, 2023

Марсель — Гавр 3:0

Голи: Санганте, 18 (автогол), Обамеянг, 21, Сарр, 84

Попередження: Ндіає, 12, Казимир, 50

Вилучення: Ндіає, 40 (друга жовта картка)

У наступному, дев'ятому турі Ліги 1, Олімпік гостюватиме у Ніцци, одного з лідерів чемпіонату. Матч відбудеться 21 жовтня.