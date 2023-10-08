Олімпік впевнено здолав Гавр у 8-му турі Ліги 1.
Дженнаро Гаттузо, фото Марсель
08 жовтня 2023, 16:35
У рамках восьмого туру французької Ліги 1 марсельський Олімпік приймав Гавр. Господарі здобули 3 очки, тричі відсвяткувавши голи у ворота гостей.
Перемога над Гавром стала першою для 45-річного італійця Дженнаро Гаттузо на посаді головного тренера Марселя. У попередніх двох іграх клуб поступився Монако (3:2) у французькому чемпіонаті, а також зіграв внічию з англійським Брайтоном (2:2) у Лізі Європи.
Марсель — Гавр 3:0
Голи: Санганте, 18 (автогол), Обамеянг, 21, Сарр, 84
Попередження: Ндіає, 12, Казимир, 50
Вилучення: Ндіає, 40 (друга жовта картка)
У наступному, дев'ятому турі Ліги 1, Олімпік гостюватиме у Ніцци, одного з лідерів чемпіонату. Матч відбудеться 21 жовтня.