Франція

Французький нападник має попит.

Контракт Кіліана Мбаппе з Парі Сен-Жермен добігає кінця влітку 2024 року, а сторони ще не дійшли нової угоди.

Через це французький нападник привертає додатковий інтерес інших клубів, адже хто не хоче отримати такого гравця на правах вільного агента?

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, два клуби АПЛ, Ліверпуль та Челсі, готові поборотись за Мбаппе, якщо він так і не подовжить контракт з ПСЖ.

Зазначимо, що головним претендентом на француза досі вважався Реал, проте в Мадриді обережно ставляться до угоди з Мбаппе через невдалий досвід в 2021 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен готує остаточну пропозицію для Мбаппе.