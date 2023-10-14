Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Франції прокоментував виступ свого підопічного в грі проти Нідерландів.

Напередодні збірна Франції здолала Нідерланди в гостьовому матчі сьомого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Нідерланди — Франція 1:2 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам прокоментував виступ нападника його команди Кіліана Мбаппе, на рахунку якого обидва м’ячі в цьому протистоянні.

"Мбаппе віддав невдалий пас на початку гри? О, так, він був не в формі. Але потім він відповів на всі питання безпосередньо на полі.

Він бере на себе чималу відповідальність. Це не тільки те, що ви бачите на полі. Я маю на увазі час, який ми проводимо разом у колективі. Це йому точно підходить та не обтяжує його зайвою роботою. Я бачу, як він працює над власними лідерськими якостями й у нього виходить.

Очевидно, що це має мати відображення вже на полі. Сьогодні ми знову побачили, що в Кіліана хороший удар із двох ніг і він був у доброму гуморі, навіть незважаючи на те, що він щойно пройшов через не найкращий період на клубному рівні. До того ж, його особистий спокій було порушене смертю близького друга.

Незважаючи на це він, очевидно, має відігравати важливу роль у цій команді", — заявив французький фахівець.

У наступному турі збірна Франції прийматиме Гібралтар.