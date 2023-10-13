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Нідерланди — Франція 1:2
Голи: Гартман, 83 — Мбаппе, 7, 53

Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, ван Дейк, Аке — Думфріс (Фрімпонг, 61), де Рон (Віффер, 46), Веерман, Гартман (ван де Вен, 79) — Рейндерс, Веггорст (Мален, 38), Сімонс (Бергвейн, 80).

Франція: Меньян — Клосс (Гюсто, 80), Конате, Л. Ернандес, Т. Ернандес — Чуамені, Грізманн, Рабьо — Коман (Жиру, 70), Коло Муані (Тюрам, 80), Мбаппе.

Попередження: Веерман, Думфріс — Чуамені.