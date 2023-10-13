Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Франція з дублем Мбаппе знову переграла Нідерланди та забронювала перепустку на Євро-2024

Команда Дідьє Дешама продовжила серію без утрат очок у поточній кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 перемогою на полі головного суперника за групою B.

Нідерланди — Франція, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Нідерланди — Франція 1:2

Голи: Гартман, 83 — Мбаппе, 7, 53



Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, ван Дейк, Аке — Думфріс (Фрімпонг, 61), де Рон (Віффер, 46), Веерман, Гартман (ван де Вен, 79) — Рейндерс, Веггорст (Мален, 38), Сімонс (Бергвейн, 80).



Франція: Меньян — Клосс (Гюсто, 80), Конате, Л. Ернандес, Т. Ернандес — Чуамені, Грізманн, Рабьо — Коман (Жиру, 70), Коло Муані (Тюрам, 80), Мбаппе.



Попередження: Веерман, Думфріс — Чуамені.