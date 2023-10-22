Франція

Іспанський хавбек парижан може продовжити кар'єру в АПЛ.

Півзахисник ПСЖ Карлос Солер може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, 26-річний іспанець не відповідає критеріям головного тренера парижан Луїса Енріке, який хоче бачити більше креативності у центрі поля.

Зазначається, що сам футболіст не проти змінити клуб і в його послугах зацікавлені Брайтон та Астон Вілла.

Також можливий варіант з Валенсією, але "кажани" не можуть дозволити собі високу зарплату свого колишнього гравця.

Нагадаємо, Солер перебрався до ПСЖ із Валенсії влітку минулого року за 18 млн євро. Цього сезону він провів сім матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.