Франція

Керівництво клубу поставило ультиматум 45-річному італійцю.

Головний тренер Ліона Фабіо Гроссо незабаром може залишити французький клуб. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "ткачів" незадоволене результатами команди і через це поставило 45-річному італійцю ультиматум.

Команді необхідно здобути перемогу в одному з двох найближчих поєдинків у Лізі 1, інакше угода буде розірвана.

Нагадаємо, Гроссо очолив Ліон у вересні цього року.

Свій найближчий матч Ліон проведе проти Марселя (29 жовтня), а потім буде зустріч із Мецом. Після дев'яти ігор "ткачі" набрали жалюгідні три очки і посідають останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.