Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 3 листопада 2023 року, 22:00.

ПСЖ у матчі 11 туру французької Ліги 1 на своєму полі впевнено обіграв Монпельє з рахунком 3:0.

Перемогу команді Луїса Енріке забезпечили забиті м'ячі у виконанні Лі Кан Іна, Воррена Заїра-Емері та Вітіньї. Також зазначимо, що Ашраф Хакімі віддав дві гольові передачі.

Після 11 турів ПСЖ набрав 24 очки і лідирує у чемпіонаті Франції, випереджаючи Ніццу на два бали, але "гімнасти" мають гру в запасі. У Монпельє 11 очок і 11 рядок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Монпельє у 11 турі французької Ліги 1:

ПСЖ – Монпельє 3:0

Голи: Лі Кан Ін, 10, Заїр-Емері, 58, Вітінья, 66.

ПСЖ: Доннарумма, Мукієле, Шкріньяр, Маркіньйос (Ернандес, 71), Хакімі (Солер, 78), Угарте, Заїр-Емері (Руїс, 78), Лі Кан Ін (Вітінья, 61), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муані (Рамуш, 62).

Монпельє: Лекомт, Сілла (Сен-Люс, 21), Естев, Куяте, Сако, Феррі (Леруа, 70), Шотар, Фаяд (Хазрі, 69), Саваньє, Аль-Тамарі (Єбоа, 83), Адамс (Делає, 83).

Попередження: Мукієле.