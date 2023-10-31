Франція

Лео висловився про період кар'єри в ПСЖ.

Восьмиразовий володар Золотого м'яча Ліонель Мессі згадав період своєї кар'єри в ПСЖ.

"Моя кар'єра в ПСЖ склалася не так, як я очікував. Я прожив у Парижі два роки, і в мене там залишилися дуже хороші друзі.

Мені дуже сподобалося це місто, так само, як і моїм синам – їм було важко залишати Париж, тому що вони хотіли залишитися у своїй школі та зі своїми друзями. Це неймовірне місто, в якому мені довелося трохи пожити.

Зі спортивної точки зору, все пішло не так, як я сподівався, але я пам'ятаю про всі позитивні моменти", – наводить слова Мессі RMC Sport.

Раніше повідомлялось, що відхід Ліонеля Мессі та Неймара негативно вплинув на кілька сфер життя ПСЖ.