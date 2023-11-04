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Судячи з голосування, аргентинець був очевидним фаворитом.

Стало відомо, скільки балів набрали претенденти на Золотий м'яч у 2023 році.

Нагадаємо, 30 жовтня в Парижі відбулася церемонія нагородження Золотого м'яча, який був вручений аргентинському форварду Інтер Маямі Ліонелю Мессі.

Згідно з опублікованими даними France Football, Мессі набрав 462 очки, випередивши норвезького нападаючого Манчестер Сіті Ерлінга Голанда на 105 балів.

Трійку найкращих замкнув французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, який набрав 270 очок.

Нагадаємо, для Мессі це був восьмий Золотий м'яч, і це абсолютний рекорд. Для Голанда та Мбаппе це перше потрапляння до топ-3.