Франція

Президент висловився про результати команди.

Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував розвиток ПСЖ - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Я б назвав це еволюцією, а не революцією. Понад усе у нас оновлена ​​філософія.

Це базується на колективі, а не на особистості. Базуючись на довгостроковій перспективі, а не на надмірній реакції".

ПСЖ наразі іде на першому місці у Лізі чемпіонів та Лізі 1.

Минулого літа клуб очолив Луїс Енріке, який підписав контракт до 2025 року.