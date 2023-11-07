Президент висловився про результати команди.
Нассер Аль-Хелаїфі - Getty Images
07 листопада 2023, 16:57
Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував розвиток ПСЖ - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Я б назвав це еволюцією, а не революцією. Понад усе у нас оновлена філософія.
Це базується на колективі, а не на особистості. Базуючись на довгостроковій перспективі, а не на надмірній реакції".
ПСЖ наразі іде на першому місці у Лізі чемпіонів та Лізі 1.
Минулого літа клуб очолив Луїс Енріке, який підписав контракт до 2025 року.