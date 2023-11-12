Франція

Іспанському фахівцю замало трьох забитих голів від французької зірки.

У матчі 12-го туру французької Ліги 1, ПСЖ завдяки хет-трику Кіліана Мбаппе легко розібрався з Реймсом (3:0). Після гри головний тренер парижан Луїс Енріке висловився стосовно виступу головної зірки його команди.

"Сьогодні я не дуже задоволений Кіліаном. Мені нема чого сказати з приводу голів, але він може бути кращим в іншому. Я не скажу вам, що маю на увазі – я поговорю з ним особисто.

Я вважаю Мбаппе одним із найкращих гравців світу, але нам потрібно більше. Ми хочемо, щоб він робив більше", — наводить слова іспанця RMC Sport

Кіліан Мбаппе у цьому сезоні зіграв за ПСЖ 15 матчів, забив 15 голів та віддав 1 гольову передачу.