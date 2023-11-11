Франція

Гольова феєрія французького нападника парижан у матчі чемпіонату Франції.

ПСЖ у матчі 12 туру французької Ліги 1 у гостях впевнено обіграв Реймс із рахунком 3:0.

Перемогу команді Луїса Енріке приніс оформлений хет-трик головної зірки парижан Кіліан Мбаппе, який забивав на 3, 59 та 82 хвилинах.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 15 матчів і забив 15 голів при одній гольовій передачі. Завдяки 13 голам у Лізі 1 він впевнено очолює список найкращих бомбардирів чемпіонату.

Після 12 турів ПСЖ набрав 27 очок і посідає перше місце у чемпіонаті Франції, а у Реймса 20 балів та четвертий рядок.

Реймс — ПСЖ 0:3

Голи: Мбаппе, 3, 59, 82.

Реймс: Діуф, де Смет (Вілсон-Есбранд, 75), Фоке (Хадра, 70), Абдельгамід, Окуму, Агбаду, Дарамі (Діакон, 83), Матусіва, Річардсон (Діакіте, 70), Іто, Мунеці.

ПСЖ: Доннарумма, Мукієле, Шкриняр, Маркіньйос, Солер (Ернандес, 81), Руїс, Заїр-Емері, Мбаппе, Дембеле (Барколя, 74), Лі Кан Ін (Ндур, 77), Рамуш (Вітінья, 46).

Попередження: Абдельгамід.