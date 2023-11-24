Франція

Нова угода з футболістом розрахована до літа 2028 року.

Страсбур на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Мухамаду Хабібом Діарра.

Нова угода з 19-річним французом розрахована до літа 2028 року.

Раніше у ЗМІ була інформація про те, що за футболістом уважно стежить Челсі, Ювентус, Боруссія Д та Вулвергемптон.

Цього сезону Діарра провів вісім матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.

Після 11 ігор Страсбур, у якому виступає українець Едуард Соболь, набрав 12 очок та посідає 15 місце у Лізі 1.