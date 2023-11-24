Франція

Серйозні проблеми у алжирця.

Захисника Ніцци Юсефа Аталя заарештовано у Франції за викладене в жовтні відео з призивом до "чорного дня для євреїв". Таку інформацію надає портал Nice-Matin.

За інформацією джерела, у четвер ввечері Аталь був затриманий судовою поліцією Франції та поміщений під варту. Юсефа звинувачують у "розпалюванні расової ненависті на ґрунті релігії".

Сьогодні, він має бути допитаний слідчими.

Цього сезону, 27-річний алжирець зіграв за Ніццу шість матчів та забив один м'яч.