Французька прокуратура розслідує дії гравця.
Юсеф Аталь, Getty Images
18 жовтня 2023, 13:13
Алжирський правий захисник Юсеф Аталь відсторонений Ніццою до подальшого повідомлення, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.
Нещодавно Аталь виклав відео, де закликають до "чорного дня для євреїв", у зв'язку з чим французька прокуратура розпочала розслідування щодо алжирця. Щойно гравець повернувся зі збірної Алжиру, де він перебував з 9 жовтня, з ним зв'язалося керівництво Ніцци для розмови.
У клубі зазначають, що враховуючи характер публікації гравця та її серйозність було прийнято рішення вжити негайних дисциплінарних заходів стосовно захисника, перш ніж будь-які дії можуть бути вжиті спортивними та судовими органами.
Нагадаємо, до схожих методів вдався німецький Майнц стосовно свого гравця, який підтримав Палестину.