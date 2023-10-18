Франція

Французька прокуратура розслідує дії гравця.

Алжирський правий захисник Юсеф Аталь відсторонений Ніццою до подальшого повідомлення, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Нещодавно Аталь виклав відео, де закликають до "чорного дня для євреїв", у зв'язку з чим французька прокуратура розпочала розслідування щодо алжирця. Щойно гравець повернувся зі збірної Алжиру, де він перебував з 9 жовтня, з ним зв'язалося керівництво Ніцци для розмови.

У клубі зазначають, що враховуючи характер публікації гравця та її серйозність було прийнято рішення вжити негайних дисциплінарних заходів стосовно захисника, перш ніж будь-які дії можуть бути вжиті спортивними та судовими органами.

Нагадаємо, до схожих методів вдався німецький Майнц стосовно свого гравця, який підтримав Палестину.