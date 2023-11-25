Франція

Іспанський тренер підтримав свого воротаря.

У рамках тринадцятого туру французької Ліги 1 ПСЖ на Парк де Пренс впевнено розібрався з Монако (5:2). Головний тренер паризького клубу Луїс Енріке прокоментував переможну гру. Його слова наводить L’Équipe.

"Коли зустрічаються команди такого рівня, які ніколи нічого не вираховують, а атакують та пропонують високий пресинг, усі любителі футболу насолоджуються видовищем.

Очевидно, що Монако — команда такого ж рівня, як і ми, яка прагне бути на вершині. Іноді було важко, у певні моменти ми страждали.

Нам, тренерам, важко спостерігати за пропущеними голами. Але головним було побачити реакцію команди після перерви на матчі збірних. Ми провели одне тренування, Монако не зміг навіть потренуватися вдома. Цей матч вартував того, щоб його подивитися, а найбільше мені сподобався результат.

Футбол – це спорт, що складається з помилок. Проблема в тому, що коли помиляється нападник чи півзахисник, це несерйозно, коли помиляється воротар, це набагато помітніше. Найголовніше для мене – щоб мої гравці виконували на полі те, що я від них прошу. Джіджіо був неперевершений. Я в захваті від його роботи", — сказав головний тренер ПСЖ.