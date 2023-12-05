Франція

Угода з 22-річним футболістом розрахована до літа 2026 року.

Монпельє на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Тангі Кулібалі.

Угода з 22-річним французом розрахована до літа 2026 року.

Тангі є вихованцем ПСЖ, але за основну команду він так і не зіграв, виступаючи лише за молодіжний склад.

У 2020 році він перебрався до Штутгарта, де виступав до кінця минулого сезону, після чого став вільним агентом. За німецький клуб він провів 74 матчі, в яких забив шість голів та віддав три асисти.

Після 14 турів Монпельє набрав 13 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці Ліги 1.