Угода з 22-річним футболістом розрахована до літа 2026 року.
Тангі Кулібалі, ФК Монпельє
05 грудня 2023, 12:31
Монпельє на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Тангі Кулібалі.
Угода з 22-річним французом розрахована до літа 2026 року.
Тангі є вихованцем ПСЖ, але за основну команду він так і не зіграв, виступаючи лише за молодіжний склад.
У 2020 році він перебрався до Штутгарта, де виступав до кінця минулого сезону, після чого став вільним агентом. За німецький клуб він провів 74 матчі, в яких забив шість голів та віддав три асисти.
Після 14 турів Монпельє набрав 13 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці Ліги 1.