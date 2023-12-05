Франція

Футболіст прокоментував рівень французького чемпіонату.

Деніс Закарія прокоментував виступи у чемпіонаті Франції - повідомляє ресурс Piłka Nożna W Pigułlkach.

"Я думаю, що Ліга 1 дуже хороша. Це одна з найскладніших ліг, у яких я коли-небудь грав, важча, ніж Прем’єр-ліга та Серія А".

Півзахисник перейшов до Монако із Ювентуса минулого літа, де не зміг закріпитися у клубі.

Цього сезону він провів 12 матчів в усіх можливих турнірах та забив один гол.