Футболіст прокоментував рівень французького чемпіонату.
Деніс Закарія - Getty Images
05 грудня 2023, 22:56
Деніс Закарія прокоментував виступи у чемпіонаті Франції - повідомляє ресурс Piłka Nożna W Pigułlkach.
"Я думаю, що Ліга 1 дуже хороша. Це одна з найскладніших ліг, у яких я коли-небудь грав, важча, ніж Прем’єр-ліга та Серія А".
Півзахисник перейшов до Монако із Ювентуса минулого літа, де не зміг закріпитися у клубі.
Цього сезону він провів 12 матчів в усіх можливих турнірах та забив один гол.