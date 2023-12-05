Футболіст буде виступати у складі клубу.
Мохамед Іхаттерен - Getty Images
05 грудня 2023, 17:38
Мохамед Іхаттерен підписав контракт із празькою Славією - повідомляє офіційний сайт команди.
Півзахисник доєднався до колективу в якості вільного агента та підписав угоду до 2024 року, що може бути продовжена ще на три роки.
Мохамед перед цим виступав у складі Ювентуса, який підписав талановитого гравця у 2021 році та віддавав його у декілька оренд, в тому числі в Аякс.
Цього сезону він не провів ні одного матчу.