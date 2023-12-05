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Футболіст буде виступати у складі клубу.

Мохамед Іхаттерен підписав контракт із празькою Славією - повідомляє офіційний сайт команди.

Півзахисник доєднався до колективу в якості вільного агента та підписав угоду до 2024 року, що може бути продовжена ще на три роки.

Мохамед перед цим виступав у складі Ювентуса, який підписав талановитого гравця у 2021 році та віддавав його у декілька оренд, в тому числі в Аякс.

Цього сезону він не провів ні одного матчу.