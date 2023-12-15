Франція

Іспанський голкіпер паризького клубу схуд на 20 кілограм, перебуваючи у комі.

Воротар ПСЖ Серхіо Ріко продовжує своє відновлення після нещасного випадку, через який він побував у комі, внаслідок чого схуд на 20 кілограм.

"З нетерпінням чекаю, коли лікар дасть мені трохи більше свободи, тому що я почуваюся добре. Хочу повернутися до тренувань і знову відчути себе футболістом.

Я схуд на 20 кілограмів. Я важив 92, а потім схуд до 73. Зараз моя вага складає 88 кг. Ставлюся до цього спокійно, це не в моїй владі. Якби щось залежало від мене, я вже тренувався б.

Я дотримуюсь вказівок лікарів, які відповідають за мене, і тих, хто врятував мені життя", — наводить слова Ріко The Sun.

Нагадаємо, наприкінці травня Ріко було госпіталізовано після падіння з коня. У нього було діагностовано тяжку черепно-мозкову травму, через що його ввели в штучну кому. На початку серпня Серхіо переніс операцію на головному мозку, а за 15 днів його виписали з лікарні.