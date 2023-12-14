Франція

Легендарний француз дав свій коментар.

Тьєррі Анрі закликав Кіліана Мбаппе залишитися в ПСЖ.

"Якби я був Мбаппе, я не пішов би. Потрібно закінчити те, що почав. Навіщо їхати? Ти все ще маєш виграти лігу.

Кіліан любить ПСЖ, і ви повинні це розуміти. Він любить свій клуб, він звідти родом... Я хочу, щоб Мбаппе залишився до кінця", — наводить слова Анрі CBS Sports.

Зазначимо, що розмова відбулася до закінчення матчів 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, коли парижани ще не гарантували собі участі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.