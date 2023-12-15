Франція

17-річний хавбек поставить підпис під п'ятирічною угодою, коли стане повнолітнім.

Талановитий центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Варрен Заїр-Емері найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 17-річний француз готовий підписати новий контракт із паризьким грандом, коли йому виповниться 18 років (8 березня 2024).

Відзначається, що нова угода ПСЖ із Заїром-Емері буде розрахована на наступні п'ять років.

У поточному сезоні Варрен Заїр-Емері провів 17 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив три голи та віддав п'ять асистів. Наразі молодий хавбек відновлюється після травми.