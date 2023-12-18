Франція

Румунського фахівця не буде у Франції.

Екснаставник Шахтаря та Динамо Мірча Луческу не очолить Ліон, стверджує румунське видання Prosport.ro, посилаючись на французькі джерела.

За інформацією ЗМІ, керівництво "ткачів" вирішило дати шанс виконувачу обов'язків головного тренера команди П'єру Сажу, та припинило пошуки нового тренера.

Наразі команда перебуває на 16-му місці чемпіонату Франції, маючи в активі 13 очок після 16 турів.

Нагадаємо, що Мірча Луческу перебуває без роботи з початку листопада.